Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обсудил с горожанами судьбу сквера на улице Молодёжной

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков встретился с активом жителей улицы Молодёжной, возле домов которых планируется строительство торгового здания. Горожан беспокоит, что объект появится на территории, где сейчас растут деревья. На встрече присутствовал корреспондент «Сусанина».

Территория возле дома №82 обнесена забором. После того, как информация о противоречиях между интересом жителей и интересом застройщика дошла до главы города, строительство было приостановлено. Ситуация стала предметом обсуждения. Дмитрий Чистяков уже встречался с жителями близлежащих домов и 8 февраля встретился вновь, чтобы обсудить дальнейшие действия.