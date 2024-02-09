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Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обсудил с горожанами судьбу сквера на улице Молодёжной

13:50, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обсудил с горожанами судьбу сквера на улице Молодёжной
13:50, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#строительство\n#сквер
Фото: ИА «Сусанин»
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Участок у домов №80 и №82 передан под строительство магазина

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков встретился с активом жителей улицы Молодёжной, возле домов которых планируется строительство торгового здания. Горожан беспокоит, что объект появится на территории, где сейчас растут деревья. На встрече присутствовал корреспондент «Сусанина».

Территория возле дома №82 обнесена забором. После того, как информация о противоречиях между интересом жителей и интересом застройщика дошла до главы города, строительство было приостановлено. Ситуация стала предметом обсуждения. Дмитрий Чистяков уже встречался с жителями близлежащих домов и 8 февраля встретился вновь, чтобы обсудить дальнейшие действия.  