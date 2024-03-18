Новый учебный корпус появится у Шарканской школы в Удмуртии

Шаркан. Удмуртия. В Шаркане началась подготовка земельного участка для строительства нового корпуса местной школы. Застройщик уже завозит фундаментные плиты и блоки, сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Сейчас в Шарканской СОШ имени Г. Ф. Лопатина обучаются 1300 школьников, больше 400 из которых — во вторую смену. Необходим новый корпус, чтобы разгрузить школу. В новом трёхэтажном здании площадью 3 тыс. кв. м будут учиться старшеклассники — 11 классов по 20 человек.

«Объём финансирования объекта составит более 210 млн рублей. Из них больше 183 млн привлечено из федерального бюджета и почти 6 млн — из бюджета республики. Госпрограмма также предусматривает привлечение внебюджетных источников в размере 21 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

В новом корпусе будут оборудованы все учебные классы для школьных предметов, а также процедурный и стоматологический кабинеты. В здании будет современная рельсовая интерактивная система с меловыми досками и интерактивной доской с проектором. Кабинеты физики, химии и биологии будут разделены на два помещения: классная комната и лаборантская, где будут хранить необходимые реагенты для проведения опытов.

Кроме того, на каждом этаже объекта для учащихся оборудуют питьевой фонтанчик, а также в корпусе появится обеденный зал на 92 места для учеников и преподавателей.

Строительство учебного корпуса планируют завершить в 2025 году.