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В микрорайоне «Западный» Сарапула завершается строительство ФОКа

08:30, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В микрорайоне «Западный» Сарапула завершается строительство ФОКа
08:30, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#Сарапул\n#спорт\n#строительство
Фото: скриншот из видео
126
0

Здесь будут проходить тренировки по нескольким видам спорта.

Сарапул. Удмуртия. В микрорайоне «Западный» Сарапула достраивают новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своих соцсетях.

В новом ФОКе смогут заниматься ребята из детской спортивной школы, средней школы №25, а также жители деревни Пастухово и села Северный. В общей сложности начать тренировки смогут около 1500 человек.

Спортивные занятия будут проводиться по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой и настольный теннисы, лёгкая атлетика.

Объект начали строить в августе прошлого года, а сейчас остаются лишь последние штрихи, отмечает Ярослав Семенов.

08:30, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#Сарапул\n#спорт\n#строительство