В микрорайоне «Западный» Сарапула завершается строительство ФОКа

Сарапул. Удмуртия. В микрорайоне «Западный» Сарапула достраивают новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своих соцсетях.

В новом ФОКе смогут заниматься ребята из детской спортивной школы, средней школы №25, а также жители деревни Пастухово и села Северный. В общей сложности начать тренировки смогут около 1500 человек.

Спортивные занятия будут проводиться по следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой и настольный теннисы, лёгкая атлетика.

Объект начали строить в августе прошлого года, а сейчас остаются лишь последние штрихи, отмечает Ярослав Семенов.