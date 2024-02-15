В 2024 году в парке Горького в Глазове благоустроят зону аттракционов и смонтируют новое освещение

Глазов. Удмуртия. Весной в парке Горького в Глазове вновь начнутся строительные работы. Об этом этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Сергей Коновалов.

Возрождать это пространство город начал ещё в 2020 году. Тогда в парке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили центральную часть. А в 2023 году вместо старых каруселей установили 4 новых аттракциона.

Теперь по соглашению правительства Удмуртии с Госкорпорацией «Росатом» в парке планируется проложить сети электроснабжения, по всей территории смонтировать освещение и благоустроить зону аттракционов.

Также в рамках программы «Радиус доверия» топливной компании ТВЭЛ в парке установят автодром. А если хватит средств, то дополнительно будет приобретена карусель «Орбита» и установлен новый арт-объект.

«Договоры уже заключены с подрядчиками. Обсудили с директором КЦ «Россия» Ольгой Проц и директором управления капитального строительства Михаилом Щепиным, как правильно скоординировать все работы, чтобы успеть привести основные зоны парка в порядок уже к республиканскому Сабантую, который пройдет в Глазове», — прокомментировал Сергей Коновалов.

Он отметил, что аттракционы запустят предстоящим летом по мере приемки их комиссией и завершению благоустройства под ними. Все остальные работы планируется закончить к сентябрю 2024 года.

«Напомню, ранее на средства гранта и благодаря инициативам жителей и предпринимателей в парке появились зона отдыха с детскими площадками, площадка для выгула собак, новые арт-объекты и комфортный туалет. Так что парк получается по-настоящему народным проектом», — отметил глава Глазова.