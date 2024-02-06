На месте аварийной школы №65 в Ижевске могут построить новое образовательное учреждение

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рассматривают возможность строительства новой школы на месте СОШ №65. Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя аппарата администрации Ижевска Анна Серёжникова.

Напомним, что в 2022 году здание школы признали аварийным. В конце января 2024 года объект начали сносить. Подрядчик должен полностью демонтировать здание и прилегающие постройки до 31 марта.

«Земельный участок будет оставаться за муниципалитетом, он предполагается под строительство социального объекта. Естественно, микрорайону нужна новая школа», — прокомментировала Анна Серёжникова.

С момента строительства здания в России изменились технические требования к постройке учебных заведений. Сейчас поставить на этом же месте новую школу невозможно. Рядом пролегает железная дорога, и расстояние от неё до здания не соответствует требованиям СанПиНа.

Чтобы решить эту проблему, прорабатывается возможность установки шумоизоляционных экранов. Когда этот вопрос будет решен, то начнется разработка проекта о строительстве школы.

«В связи с этими сложностями, которые возникли из-за санитарно-эпидемиологических требований, сейчас нет возможности сориентировать по сроку строительства. Но то, что там школа необходима и в какой-то перспективе появится, это можно утверждать», — заявила Анна Серёжникова.

До конца 2024 года эксперты должны дать ответ о возможности строительства шумоизоляционного экрана. Если это окажется невозможным, то придется уменьшать проектную мощность школы, либо на этом месте появится другой соцобъект, а учебное заведение построят на другой территории.

Отмечается, что вероятность строительства новой школы на месте старой очень высока.