В январе в Удмуртии увеличились объёмы ввода жилья в эксплуатацию

Ижевск. Удмуртия. За первый месяц 2024 года в Удмуртии построили почти 4 тыс. квартир и более 1200 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что в новостройках Ижевска было сдано 2876 квартир, и 532 — в Завьяловском районе.

Всего в январе в республике ввели в эксплуатацию 302,7 тыс. кв. м жилья, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В многоквартирном строительстве появилось 171,2 тыс. кв. м нового жилья, а в частном — 131,5 тыс. кв. м.

Сейчас в Удмуртии 79 застройщиков строят 144 многоквартирных дома жилой площадью 1 384 тыс. кв. м. 37% квартир, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году, уже проданы.

Отмечается, что для защиты покупателей от недобросовестных компаний, средства людей хранятся на эскроу-счетах. Застройщики получат их деньги только после сдачи домов в эксплуатацию.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. Также он отметил, что девелоперам следует обратить внимание на Воткинск и Сарапул. Жители этих городов ежегодно нуждаются в около 20 тыс. кв. м жилья.