Строительство лыжной базы стартовало в Селтах

Селты. Удмуртия. В Селтах начали строить лыжную базу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Селтинского района Василий Протопопов.

Напомним, что база строится благодаря финансированию по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы, а также сюда завозят грунт. Основное строительство и асфальтирование трассы планируется провести в тёплое время года.

Василий Протопопов пояснил, что на месте возведут отдельное здание и обустроят лыжероллерную трассу длиной 1,2 км. Территория базы и трасса будут освещены.

На работы потратят 114 млн рублей.