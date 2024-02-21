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Строительство лыжной базы стартовало в Селтах

12:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Строительство лыжной базы стартовало в Селтах
12:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Селты\n#Удмуртия\n#строительство\n#лыжный спорт
Фото: скриншот видео Василия Протопопова
15
0

Работы обойдутся в 114 млн рублей.

Селты. Удмуртия. В Селтах начали строить лыжную базу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Селтинского района Василий Протопопов. 

Напомним, что база строится благодаря финансированию по программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы, а также сюда завозят грунт. Основное строительство и асфальтирование трассы планируется провести в тёплое время года.

Василий Протопопов пояснил, что на месте возведут отдельное здание и обустроят лыжероллерную трассу длиной 1,2 км. Территория базы и трасса будут освещены.

На работы потратят 114 млн рублей.  

12:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Селты\n#Удмуртия\n#строительство\n#лыжный спорт