Новый Дом культуры открыли в селе Лынга Якшур-Бодьинского района

Якшур-Бодья. Удмуртия. В селе Лынга Якшур-Бодьинского района открыли новое здание Дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Сегодня в культурном центре работает 12 любительских объединений, которые посещают 142 участника. Культурный центр ведёт трудовую деятельность с 1939 года.

В новом клубе для работы специалистов сделали большие и светлые кабинеты. Зал на 90 мест с оборудованной сценой, также есть просторная репетиционная с зеркалами на всю стену.

Кроме того, там оборудовали большую библиотеку с фондом в 13 тысяч книг и журналов с читальным залом, а также гримерную комнату со столами для грима.