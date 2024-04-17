Жители Ижевска возмутились обилием грязи рядом со стройкой школы №61

Ижевск. Удмуртия. Жильцы дома на улице Новостроительной, 39 в Ижевске возмутились обилием грязи, которую развозят грузовики со стройки школы №61. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии.

«Жители получают отписки от чиновников на резонный вопрос: кто восстановит имущество их МКД, повреждённое в ходе строительства школы по соседству? Стройка эта важная, жители не спорят, вот только строительные большегрузы ездят по их территории, растаскивая грязь и «убивая» придомовое имущество», — говорят общественники.

Горожане подчеркнули, что большегрузы разбивают дорогу, поребрики, пешеходную дорожку, газон. Кто будет восстанавливать утраченное? На этот вопрос жителям пока чётко не ответила ни администрация Ленинского района, ни застройщик, ни заказчик. На адекватный диалог чиновники вышли только в присутствии представителей Народного фронта.

«После окончания строительства да, заезд, конечно же, будет восстановлен в щебёночном исполнении, утрамбован», — заверил общественников главный инженер «СК Престиж» Георгий Воложкин.

Народный фронт заступился за жильцов и направил запросы в администрацию и заказчику.

«Логика застройщика: для чего согласовывать сметы и оборудовать новый проезд, если есть бесплатный "пятачок" у соседнего дома? Ещё разбираемся, куда подевался асфальт, уложенный во дворе на федеральные деньги. Об этом — позднее», — подытожили общественники.

Напомним, новое здание школы №61 возводят на месте снесённого прежнего. Учеников оно должно принять уже 1 сентября 2024 года. Из-за задержек в поставке оборудования и стройматериалов здесь отстали от графика, но увеличили штат рабочих, чтобы уложиться в срок.