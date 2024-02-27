В Сарапуле начали восстанавливать колокольню Покровской церкви

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле стартовал масштабный проект по восстановлению одного из символов города — Петропавловской колокольни храмового комплекса Покровского кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Колокольню построили в 1822 году по проекту архитектора Ф. М. Рослякова на пожертвования купца С. И. Вечтомова. Здание оказалось самым высоким в округе. В нижнем ярусе колокольни тогда обустроили храм в честь св. Апостолов Петра и Павла.

В 1905 году высоту объекта увеличили до 72 м. Обзор с колокольни достигал расстояния 30 км, а звук её колоколов можно было услышать далеко за Камой. Но позднее, в 1930-е годы, здание оказалось разрушено до нижнего яруса.

В 2022 году в городе решили восстановить объект, чтобы он стал не просто духовным центром, но и туристической достопримечательностью. В 2023 году стартовали подготовительные работы, на которые было направлено более 15 млн рублей.

«То, что это один из важных для города духовных и исторических объектов — бесспорно! Мы имеем на руках интересные исследования по колокольне историка Михаила Курочкина, которые будут учтены при восстановительных работах», — заявил глава города Виктор Шестаков.

Он отметил, что до начала строительного сезона планируется утвердить проектно-сметную документацию.

Все желающие, кто хочет помочь в этом благом деле, могут пожертвовать средства на восстановление колокольни.