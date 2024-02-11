Объемы промышленного производства в Удмуртии за январь-февраль выросли почти на 9%

Ижевск. Удмуртия. Заводы Удмуртии наращивают выпуск продукции. За первые 2 месяца 2023 года объемы промышленного производства в республике увеличились на 8,7%, сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Отмечается, что указанная цифра на 5,2 п.п. выше, чем в среднем по стране. При этом обрабатывающие производства увеличили выпуск на 21,8%.

Также в ведомстве привели итоги 2023 года по ряду отраслей. Так, животноводы Удмуртии получили рекордные 1027,8 тыс. тонн молока с приростом к 2022 году в 7,4%.

Рекорды бьют и строители. Объем ввода жилья оказался максимальным для республики. За 2023 год введено 1389,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов – на 18,2% больше, чем годом ранее. В то же время в целом объем строительных работ в 2023 году снизился на 7,1%.

При этом номинальная начисленная заработная плата в республике за 11 месяцев составила 51 099 рублей, что превышает прошлогодний показатель на 16,3%. С учетом роста цен реальная заработная плата составила 109,5%.

Инфляция в Удмуртии в январе-декабре составила 6,3%, к декабрю 2022 года цены выросли на 7,4%.