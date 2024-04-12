Готовность новой поликлиники в Сарапуле превысила 20%

Сарапул. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своих соцсетях рассказал о ходе строительных работ новой поликлиники в Сарапуле.

«Сейчас на первом этаже уже: на 70% готова монолитная часть стен, на 60% выполнено устройство колонн и на 35% залиты перекрытия», — рассказал Ярослав Семенов.

Он сообщил, что по завершении работ на первом этаже начнётся возведение второго, а также оштукатуривание стен подвала.

Общая готовность поликлиники составляет 21%. После открытия медучреждение сможет принимать до 500 пациентов в смену.

Напомним, к возведению объекта приступили летом 2023 года.