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Готовность новой поликлиники в Сарапуле превысила 20%

17:55, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Готовность новой поликлиники в Сарапуле превысила 20%
17:55, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
273
0
#поликлиника\n#Сарапул\n#строительство\n#Удмуртия
Фото: Ярослав Семенов
273
0

После открытия медучреждение сможет принимать до 500 пациентов в смену.

Сарапул. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своих соцсетях рассказал о ходе строительных работ новой поликлиники в Сарапуле.

«Сейчас на первом этаже уже: на 70% готова монолитная часть стен, на 60% выполнено устройство колонн и на 35% залиты перекрытия», — рассказал Ярослав Семенов.

Он сообщил, что по завершении работ на первом этаже начнётся возведение второго, а также оштукатуривание стен подвала.

Общая готовность поликлиники составляет 21%. После открытия медучреждение сможет принимать до 500 пациентов в смену.

Напомним, к возведению объекта приступили летом 2023 года.

17:55, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
273
0
#поликлиника\n#Сарапул\n#строительство\n#Удмуртия