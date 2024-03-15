Для строительства школы на улице Клубной в Ижевске увеличат количество рабочих

Ижевск. Удмуртия. Чтобы успеть в срок построить новую школу на улице Клубной в Ижевске, подрядчик увеличит количество рабочих. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте трудятся около 40 человек. Мэр обещал помочь подрядчику с привлечением дополнительных бригад.

Строители уже выложили из кирпича все три этажа, провели наружные сети теплоснабжения, водопровода, канализации и электричества. Также в школе установлены окна и радиаторы отопления. На территории образовательного заведения специалисты выполнили вертикальную планировку участка под стадион.

Теперь совещания по готовности школы будут проходить каждую неделю, чтобы можно было оперативно решать возникшие вопросы.

Напомним, что осенью 2023 года из-за задержки в поставках оборудования и материалов строители отстали от графика. Планировалось, что к началу марта 2024 года все работы уже завершатся и начнётся процедура лицензирования. Несмотря на это, Дмитрий Чистяков заявил, что образовательное заведение планируют открыть в текущем году.