Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Для строительства школы на улице Клубной в Ижевске увеличат количество рабочих

17:20, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для строительства школы на улице Клубной в Ижевске увеличат количество рабочих
17:20, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#строительство
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
15
0

Учреждение планируют открыть в 2024 году.

Ижевск. Удмуртия. Чтобы успеть в срок построить новую школу на улице Клубной в Ижевске, подрядчик увеличит количество рабочих. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Отмечается, что в настоящий момент на объекте трудятся около 40 человек. Мэр обещал помочь подрядчику с привлечением дополнительных бригад.

Строители уже выложили из кирпича все три этажа, провели наружные сети теплоснабжения, водопровода, канализации и электричества. Также в школе установлены окна и радиаторы отопления. На территории образовательного заведения специалисты выполнили вертикальную планировку участка под стадион.

Теперь совещания по готовности школы будут проходить каждую неделю, чтобы можно было оперативно решать возникшие вопросы. 

Напомним, что осенью 2023 года из-за задержки в поставках оборудования и материалов строители отстали от графика. Планировалось, что к началу марта 2024 года все работы уже завершатся и начнётся процедура лицензирования. Несмотря на это, Дмитрий Чистяков заявил, что образовательное заведение планируют открыть в текущем году.  

17:20, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#строительство