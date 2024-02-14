Минпромторг России подписал с Удмуртией контракт на строительство завода по созданию постоянных редкоземельных магнитов

Москва. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Удмуртии Александр Бречалов на международной выставке-форуме «Россия» (0+) подписали специальный инвестиционный контракт по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов полного цикла. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Первый в России подобный завод планируется построить в Глазове. Благодаря ему получится закрыть потребности в поставках локализованной магнитной продукции.

«Новый завод гарантирует импортозамещение поставок постоянных магнитов – важнейших составляющих для таких отраслей, как ветроэнергетика и электротранспорт, а также даст импульс развитию добычных и перерабатывающих проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. Это обеспечит постоянный спрос на ряд ключевых редкоземельных элементов», — заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Планируется, что к 2028 году производственная мощность завода достигнет около тысячи тонн магнитов в год. Генеральный директор «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов отметил, что есть перспектива расширить производство до 3 тыс. тонн после 2030 года.

В Удмуртии поэтапно обеспечат полную локализация производимой и реализуемой заводом продукции.

Напомним, что регион уже подписал соглашение с АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом МеталлТех».