В Каркалае Увинского района появится культурно-досуговый центр

Ува. Удмуртия. В селе Каркалай Увинского района скоро появится культурно-досуговый центр. Об этом сообщает администрация района.

Строители завершают внутренние отделочные работы, а будущие участники центра приходят, чтобы узнать, когда можно будет ставить дату первого концерта.

В центре планируются проводить встречи, выставки, концерты. Также будут приглашать специалистов для проведения мастер-классов и обучающих программ.

Центр станет пространством, где каждый найдёт занятие по душе, отмечает председатель первичной ветеранской организации ИК-3 Алевтина Сунцова.