Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

В Каркалае Увинского района появится культурно-досуговый центр

16:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Каркалае Увинского района появится культурно-досуговый центр
16:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
56
0
#Увинский район\n#досуг\n#строительство\n#концерты
Фото: vk.com/uvinskii_raion
56
0

Там будут проводить встречи, выставки и концерты.

Ува. Удмуртия. В селе Каркалай Увинского района скоро появится культурно-досуговый центр. Об этом сообщает администрация района.

Строители завершают внутренние отделочные работы, а будущие участники центра приходят, чтобы узнать, когда можно будет ставить дату первого концерта.

В центре планируются проводить встречи, выставки, концерты. Также будут приглашать специалистов для проведения мастер-классов и обучающих программ.

Центр станет пространством, где каждый найдёт занятие по душе, отмечает председатель первичной ветеранской организации ИК-3 Алевтина Сунцова.

16:30, 25 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
56
0
#Увинский район\n#досуг\n#строительство\n#концерты