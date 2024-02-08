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На Шарканском мысе в Воткинске строят смотровую площадку и пирс

17:20, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На Шарканском мысе в Воткинске строят смотровую площадку и пирс
17:20, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство\n#благоустройство
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
139
0

Ближе к лету на смотровой установят качели.

Воткинск. Удмуртия. Смотровая площадка и пирс вскоре появятся на Шарканском мысе в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии. 

Со смотровой гости и жители Воткинска смогут любоваться видом на пруд и город. Ближе к летнему сезону здесь установят качели. 

Также в теплое время года на новом пирсе можно будет позагорать, просто посидеть и полюбоваться природой. Отмечается, что в этом месте люди часто замечают плавающих уток и лебедей.

17:20, 08 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство\n#благоустройство