На Шарканском мысе в Воткинске строят смотровую площадку и пирс

Воткинск. Удмуртия. Смотровая площадка и пирс вскоре появятся на Шарканском мысе в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Со смотровой гости и жители Воткинска смогут любоваться видом на пруд и город. Ближе к летнему сезону здесь установят качели.

Также в теплое время года на новом пирсе можно будет позагорать, просто посидеть и полюбоваться природой. Отмечается, что в этом месте люди часто замечают плавающих уток и лебедей.