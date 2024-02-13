Новый корпус Ягульской школы примет детей уже в марте

Завьялово. Удмуртия. В Ягуле построили новый корпус местной школы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Он отметил, что местные жители уже давно ждут новое здание. В первом корпусе образовательного учреждения, который рассчитан на 380 мест, учатся 1430 ребят. Сюда привозят школьников из 5 населенных пунктов и 32 коттеджных поселков.

Готовность нового корпуса Ягульской школы проверили члены комиссии. Они оценили работоспособность всех систем безопасности и удостоверились в наличии необходимого оборудования, техники и мебели.

В новом здании будут учиться ребята среднего и старшего звена. Для их развития школа закупила современную технику: в кабинетах труда установили станки, плиты и швейные машинки, IT-класс оборудован компьютерами, а в кабинете биологии стоят микроскопы и наглядные пособия.

В настоящий момент объект проходит последний этап — получение лицензии. Планируется, что школьники начнут учиться в новом корпусе с марта.