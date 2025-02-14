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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительницу Можги посадили под домашний арест за призывы к нападению на главу Минсельхоза России

16:19, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жительницу Можги посадили под домашний арест за призывы к нападению на главу Минсельхоза России
16:19, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
154
0
#Удмуртия\n#суд\n#происшествия\n#Можга
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Комментарий она оставила под постом «ВКонтакте».

Можга. Удмуртия. Жительницу Можги посадили под домашний арест за призывы к нападению на министра сельского хозяйства России. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Установлено, что 38-летняя жительница Можги в одной из групп «ВКонтакте» оставила комментарий под постом о повышении цен на сливочное масло. В нем она призывала к насильственным действиям в адрес главы Минсельхоза России Оксаны Лут

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В суде обвиняемая и её защитник просили избрать в отношении меру пресечения, не связанную с изолированием от общества. Однако суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 апреля 2025 года.

16:19, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
154
0
#Удмуртия\n#суд\n#происшествия\n#Можга