Можга. Удмуртия. Жительницу Можги посадили под домашний арест за призывы к нападению на министра сельского хозяйства России. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Установлено, что 38-летняя жительница Можги в одной из групп «ВКонтакте» оставила комментарий под постом о повышении цен на сливочное масло. В нем она призывала к насильственным действиям в адрес главы Минсельхоза России Оксаны Лут

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В суде обвиняемая и её защитник просили избрать в отношении меру пресечения, не связанную с изолированием от общества. Однако суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 апреля 2025 года.