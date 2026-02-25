Можга. Удмуртия. Соседи уроженца Удмуртии, погибшего при подрыве автомобиля ДПС в Москве, поделились подробностями его жизни до трагедии. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Напомним, взрыв в Москве произошёл ночью 24 февраля. К патрульной машине ДПС подошёл неизвестный, сработала детонация устройства, а злоумышленник и пытавшийся его задержать сотрудник ДПС погибли. Ещё двое полицейских госпитализированы.

Как выяснилось, дома у молодого человека остались мать и два старших брата. По словам бабушки Тони, которая живет по соседству, когда именно парень уехал из деревни, она не знает. Однако соседка предположила, что он отправился на службу.

К его дому в Можге приезжал какой-то мужчина, но зачем — неизвестно. Пожилая женщина добавила, что ничего плохого про парня она сказать не может.

Другая соседка призналась, что в подростковом возрасте погибший мог «нашкодничать». При этом она охарактеризовала его семью положительно: мать и братья, по её словам, хорошие люди.

По словам источника РЕН ТВ, подозреваемый не имел судимостей и к уголовной ответственности не привлекался.

