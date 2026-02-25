Можга. Удмуртия. Пожилой водитель сбил пенсионерку и уехал с места ДТП в Можге. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Авария произошла днём 24 февраля на улице Казанской. Неизвестный сбил 75-летнюю женщину, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу у дома № 6а. После случившегося водитель уехал в неизвестном направлении.

Женщину с травмами увезли в больницу. Водителя нашли. Им оказался 70-летний мужчина. Он ездил за рулём «Рено Логан».

Теперь пенсионеру придётся ответить по закону сразу за два нарушения: за наезд на пешехода и за то, что уехал с места ДТП.