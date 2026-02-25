Москва. Стала известна возможная причина, толкнувшая уроженца Удмуртии на подрыв полицейских в Москве.

Напомним, взрыв произошёл ночью 24 февраля, когда к патрульной машине ДПС подошёл неизвестный и сработала детонация устройства. Злоумышленник и пытавшийся его задержать сотрудник ДПС погибли. Ещё двое полицейских госпитализированы.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Телеграм-канал «Mash», 22-летний Сергей из Можги погряз в микрозаймах, а затем попал в сети украинских аферистов.

Следователи восстановили каждый шаг подрывника по Московскому региону. Они опрашивают его знакомых и устанавливают мотивы действий.