Появился возможный мотив подозреваемого уроженца Удмуртии в подрыве сотрудников ДПС в Москве

10:06, 25 февраля, 2026
Максим Александров
#Москва\n#Удмуртия\n#теракт\n#Можга
Источник фото: Следком РФ
Он мог совершить это из-за долгов.

Москва. Стала известна возможная причина, толкнувшая уроженца Удмуртии на подрыв полицейских в Москве. 

Напомним, взрыв произошёл ночью 24 февраля, когда к патрульной машине ДПС подошёл неизвестный и сработала детонация устройства. Злоумышленник и пытавшийся его задержать сотрудник ДПС погибли. Ещё двое полицейских госпитализированы. 

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Телеграм-канал «Mash», 22-летний Сергей из Можги погряз в микрозаймах, а затем попал в сети украинских аферистов. 

Следователи восстановили каждый шаг подрывника по Московскому региону. Они опрашивают его знакомых и устанавливают мотивы действий.

