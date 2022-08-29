Житель Ижевска нашёл пакет с наркотиками и спрятал его в желудке

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили по 228-й статье УК РФ за хранение наркотиков в своём желудке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Предварительное расследование установило, что ранее судимый 37-летний мужчина при помощи интернета заказал наркотики для личного употребления. Заказанный им наркотик находился в тайнике-закладке в лесополосе в Ленинском районе Ижевска.

Опасаясь быть задержанным, обвиняемый проглотил полимерный свёрток с наркотиком, намереваясь в последующем извлечь его естественным путём и употребить. Наблюдавшие за ним сотрудники полиции не поверили его доводам об отсутствии при нём запрещённого вещества и после задержания направили его в кабинет эндоскописта.

В присутствии понятых медработники провели операцию по захвату и извлечению из пищевода задержанного указанного инородного тела. После чего мужчина сознался в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Материалы уголовного дела направили в Ленинский райсуд Ижевска для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.