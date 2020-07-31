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В Ижевске пьяный водитель сбил пробегавшего на «красный» пешехода

13:00, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
В Ижевске пьяный водитель сбил пробегавшего на «красный» пешехода
13:00, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
310
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#пострадавшие
310
0

ДТП произошло утром 30 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 4 человека пострадали в ДТП за 30 июля. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, две аварии произошли с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, в Ижевске пьяный водитель сбил пробегавшего на красный сигнал светофора пешехода. ДТП произошло около 08:00 на проезжей части улицы Карла Маркса. 36-летний водитель «ВАЗ-21074» совершил наезд на пожилого человека. 60-летний мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал, так как спешил на трамвай. В итоге пешеход получил травмы, его увезли в больницу.

Еще одна авария с участием пьяного водителя произошла на 11 км автодороги «Можга-Вавож» около 07:00. Тогда 23-летний мужчина не справился с управлением, сбил дорожный знак и съехал в кювет. В результате водитель и его пассажир, 19-летний молодой человек, получили телесные повреждения.

Получил травмы еще один человек в ДТП в Ижевске. Около 13:00 напротив дома на улице Удмуртской автомобиль «Шевроле Лачетти» столкнулся с пассажирским автобусом. За рулем легковушки находился 32-летний мужчина, за рулем «МАЗа» — 25-летний молодой человек. В ГИБДД уточнили, что авария произошла по вине водителя «Шевроле». Он не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части при повороте направо. В итоге пострадала 33-летняя девушка, пассажир легковушки.

 

 

 

13:00, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
310
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#пострадавшие

 

 

 


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