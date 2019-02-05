Мужчина в маске напал с ножом на отделение микрофинансирования в Ижевске

Личность подозреваемого установили по отпечаткам пальцев.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска напал на микрофинансовую организацию по улице Дзержинского, похитив 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что в помещение вошел мужчина в черной маске с прорезями для глаз. Угрожая ножом, он потребовал передать ему деньги из кассы. Забрав 30 тыс. рублей мужчина скрылся.

По изъятым отпечаткам пальцев эксперты установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.