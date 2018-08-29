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В Удмуртии бывшую сотрудницу ГИБДД осудили за взятку

13:45, 29 августа, 2018
Анна Торхова
13:45, 29 августа, 2018
Анна Торхова
905
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#взятка\n#сотрудники\n#суд
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Женщина получила 15 тыс. рублей за выдачу водительского удостоверения.

Завьялово. Удмуртия. Суд вынес приговор 34-летней сотруднице отделения ГИБДД МВД России по Завьяловскому району за взятку. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В декабре 2017 года в отдел обратился мужчина с просьбой выдать ему водительские права. При проверке по информационной базе выяснилось, что у него есть неоплаченный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Подсудимая предложила передать ей 15 тыс. рублей за выдачу удостоверения без уплаты штрафа, на что мужчина согласился и передал девушке деньги.

Уголовное дело возбудили по статье 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»), статье 290 УК России («Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица»), и части 3 статьи 290 УК России («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)»).

Судом также установлены другие факты совершения злоумышленницей аналогичных преступлений.

Учитывая полное признание вины, материальное положение, наличие у подсудимой двух малолетних детей, суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, женщина не имеет права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти.

13:45, 29 августа, 2018
Анна Торхова
905
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#взятка\n#сотрудники\n#суд

 

 

 


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