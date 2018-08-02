Продавший муниципальное помещение родственникам бывший глава Воткинского района получил условный срок

Владимира Макарова задержали в сентябре прошлого года.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республики, 60-летний мужчина отделался условным сроком.

Как выяснилось в ходе расследования, чиновник, используя свой статус, продал своим близким родственникам первый этаж дома, который принадлежал муниципальному образованию.

«Сделку с муниципальным имуществом осужденный совершил в нарушение установленного порядка, минуя процедуру аукционных торгов, установив при этом явно заниженную цену – 845 тыс. рублей при рыночной стоимости данного объекта недвижимости 6,7 млн. рублей», - отмечают следователи.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Задержали Владимира Макарова в сентябре прошлого года.

Чиновник признал свою вину и в полном объеме возместил причиненный муниципальному образованию ущерб. Ранее сообщалось, что ущерб бюджету превысил 6,6 млн рублей.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.