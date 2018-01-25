Бывший глава администрации Воткинского района предстанет перед судом

Владимиру Макарову грозит до 10 лет лишения свободы.

Воткинск. Удмуртия. В суд направлено дело в отношении бывшего главы администрации Воткинского района. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2008 году обвиняемый поспособствовал продаже помещения ООО УК «Дом» по цене, ниже рыночной.

Позднее, в 2011 году бывший глава администрации продал два гаража и складское помещение ООО «Коммунальные сети» также по заниженной стоимости.

Мужчина причинил ущерб бюджету более чем на 6 млн 600 тыс. рублей.

Напомним, Владимир Макаров занимал пост главы администрации с 2008 по 2016 год.