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      Бывший глава администрации Воткинского района предстанет перед судом

      15:08, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      15:08, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      747
      0
      #Воткинск\n#Удмуртия\n#отставка\n#суд
      747
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      Владимиру Макарову грозит до 10 лет лишения свободы.

      Воткинск. Удмуртия. В суд направлено дело в отношении бывшего главы администрации Воткинского района. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

      В 2008 году обвиняемый поспособствовал продаже помещения ООО УК «Дом» по цене, ниже рыночной.

      Позднее, в 2011 году бывший глава администрации продал два гаража и складское помещение ООО «Коммунальные сети» также по заниженной стоимости.

      Мужчина причинил ущерб бюджету более чем на 6 млн 600 тыс. рублей.

      Напомним, Владимир Макаров занимал пост главы администрации с 2008 по 2016 год.

      15:08, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      747
      0
      #Воткинск\n#Удмуртия\n#отставка\n#суд

       

       

       

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