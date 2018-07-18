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В Москве при посадке самолет «Ижавиа» лишился пневматиков на стойке шасси

16:45, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:45, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#авиация\n#Ижавиа\n#Москва\n#Удмуртия\n#происшествие\n#самолет
Фото: pixabay.com
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта «Домодедово».

Москва. В Москве при посадке самолет «Ижавиа» Як-42 лишился резины на стойке шасси. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта «Домодедово».

«Як-42 авиакомпании «Ижавиа» прибыл в «Домодедово» из Ижевска. После приземления в процессе торможения у него разрушились все четыре пневматика левой стойки шасси», - приводит слова источника Интерфакс.

Издание уточняет, что на борту было 80 пассажиров, никто из них не пострадал.

«На некоторое время в аэропорту была закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос», - сказал источник.

Самолет отбуксировали на специальную стоянку.

16:45, 18 июля, 2018
Георгий Поветкин
208
0
#Ижевск\n#авиация\n#Ижавиа\n#Москва\n#Удмуртия\n#происшествие\n#самолет

 

 

 


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