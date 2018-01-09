В лагере «Дружба» в Удмуртии, где массово отравились дети, вновь обнаружили нарушения

Суд обязал должностных лиц устранить несоответствия санитарным нормам.

Ижевск. Удмуртия. Нарушения санитарных норм вновь обнаружили в лагере «Дружба» в Удмуртии, где в мае 2017 года отравились 83 школьника, которые приехали на чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Деятельность «Дружбы» была приостановлена на 30 суток. Специалисты провели расследование, в ходе которого были установлены нарушения в оказании услуг общественного питания.

В августе 2017 года при проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «ДОЛ «Дружба» специалистами Управления вновь были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства.

«Учитывая факты неоднократного грубого нарушения ООО «ДОЛ «Дружба» санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей Управлением было подготовлено исковое заявление», - говорится в сообщении.

Октябрьский районный суд поддержал позицию Роспотребнадзора и обязал должностных лиц лагеря устранить выявленные нарушения.

Напомним, что руководство лагеря «Дружба» оштрафовали на 800 тыс. рублей. 19 работников учреждения были отстранены от работы. Также на 20 тыс. рублей была оштрафована заведующая столовой.