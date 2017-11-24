Заведующей столовой лагеря «Дружба» в Удмуртии, где отравились дети, назначили штраф

Женщина заплатит 20 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Заведующую столовой лагеря «Дружба» в Удмуртии, где в мае отравились дети, оштрафовали на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, в апреле 2017 года более 500 ребят со всей России приехали в республику на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», часть из них остановилась в ДОЛ «Дружба». 2 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о массовом отравлении школьников в лагере. В результате был госпитализирован 91 человек. Отравившимся поставили диагноз норовирус и ротавирус.

В рамках уголовного дела допрошены и признаны потерпевшими 76 детей и 4 взрослых.

«Причиной отравления явилось несоблюдение санитарных норм персоналом пищеблока лагеря, среди которого имелись больные работники. Инфекция обнаружена у бухгалтера-кладовщика, повара, пекаря, буфетчицы и уборщицы. Установлено, что обвиняемая утратила контроль за технологией приготовления пищи и соблюдения работниками санитарных требований и правил личной гигиены, в результате чего в столовой допускались многочисленные нарушения», - сообщает ведомство.

Заведующая свою полностью вину признала.

Также напомним, руководство лагеря «Дружба» оштрафовали на 800 тыс. рублей. Государственная инспекция труда Удмуртии в рамках проверки выявила 44 нарушения. 19 работников были отстранены от работы, как не прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны труда.