Шестеро грибников потерялись в Удмуртии

Любителям лесных прогулок напомнили о том, что нужно брать с собой.

Ижевск. Удмуртия. Шестеро грибников потерялись в лесах Удмуртии за два месяца лета. Об этом журналистам рассказал начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

«Мы выезжали шесть раз вместе с районными отделами полиции. В трех случаях мы нашли, в двух случаях – волонтеры. Один человек погиб», - отметил руководитель управления.

Он напомнил, что, собираясь в лес, нужно зарядить мобильный телефон и портативный аккумулятор. Родных и друзей стоит заранее предупредить о походе, рассказать им о предполагаемом маршруте. С собой в лес необходимо взять спички, нож, запас воды. Также спасатели рекомендуют положить в карман свисток и фонарик.

Кроме того, потерявшись, человек должен в первую очередь позвонить по номеру 112.

Напомним, 24 июня женщина ушла за грибами в лес недалеко от СНТ «Липки» в Завьяловском районе. Через несколько часов она позвонила родным и сказала, что заблудилась, не понимает, где находится, промокла насквозь. После этого у пенсионерки разрядился телефон, больше она на связь не выходила. Поиски продолжались больше двух недель. 10 июля было обнаружено тело пенсионерки.