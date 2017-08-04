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      Шестеро грибников потерялись в Удмуртии

      09:00, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      235
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com/psoregion18
      235
      0

      Любителям лесных прогулок напомнили о том, что нужно брать с собой.

      Ижевск. Удмуртия. Шестеро грибников потерялись в лесах Удмуртии за два месяца лета. Об этом журналистам рассказал начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

      «Мы выезжали шесть раз вместе с районными отделами полиции. В трех случаях мы нашли, в двух случаях – волонтеры. Один человек погиб», - отметил руководитель управления.

      Он напомнил, что, собираясь в лес, нужно зарядить мобильный телефон и портативный аккумулятор. Родных и друзей стоит заранее предупредить о походе, рассказать им о предполагаемом маршруте. С собой в лес необходимо взять спички, нож, запас воды. Также спасатели рекомендуют положить в карман свисток и фонарик.

      Кроме того, потерявшись, человек должен в первую очередь позвонить по номеру 112.

      Напомним, 24 июня женщина ушла за грибами в лес недалеко от СНТ «Липки» в Завьяловском районе. Через несколько часов она позвонила родным и сказала, что заблудилась, не понимает, где находится, промокла насквозь. После этого у пенсионерки разрядился телефон, больше она на связь не выходила. Поиски продолжались больше двух недель. 10 июля было обнаружено тело пенсионерки.

      09:00, 04 августа, 2017
      Ксения Чернова
      235
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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