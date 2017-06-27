Двух пропавших в лесах Удмуртии женщин-грибников разыскивают спасатели и волонтеры

К поискам привлекли кинологов с собаками.
Ижевск. Удмуртия. Двух пропавших в лесах Удмуртии женщин-грибников разыскивают спасатели, кинологи и волонтеры. Как сообщила информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.
В субботу, 24 июня, 60-летняя женщина ушла в лес недалеко от СНТ «Липки» в Завьяловском районе.
«Беспилотник летал, ничего не нашли. Продолжают искать пешком», - отметила Митрофанова.
Еще одна женщина пропала в понедельник, 26 июня: «В Шарканском районе работают и беспилотник, и пять кинологических расчетов (две собаки специализированной пожарно-спасательной части и три кинологические группы волонтеров)».
«В лесу необходимо соблюдать меры предосторожности! Уходя в лес, сообщите об этом знакомым, объясните примерный маршрут. При себе необходимо иметь сотовый телефон. Берегите себя!» - напоминают спасатели.
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Сусанин / Спасите, помогите!
Решила девушка выбраться в летний денек на дачу, выспаться, как следует. Домик располагался в 30 километрах от города, и, когда до него оставалось рукой подать, Маша увидела у леса толпу местных жителей, полицию, сотрудников МЧС и кинологов. И вроде бы езжай себе дальше, спи, но нет. Девушка остановилась: интересно стало, что происходит.