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      Двух пропавших в лесах Удмуртии женщин-грибников разыскивают спасатели и волонтеры

      16:25, 27 июня, 2017
      Ксения Чернова
      16:25, 27 июня, 2017
      Ксения Чернова
      336
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#лес\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: ИА Сусанин
      336
      0

      К поискам привлекли кинологов с собаками.

      Ижевск. Удмуртия. Двух пропавших в лесах Удмуртии женщин-грибников разыскивают спасатели, кинологи и волонтеры. Как сообщила информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

      В субботу, 24 июня, 60-летняя женщина ушла в лес недалеко от СНТ «Липки» в Завьяловском районе.

      «Беспилотник летал, ничего не нашли. Продолжают искать пешком», - отметила Митрофанова.

      Еще одна женщина пропала в понедельник, 26 июня: «В Шарканском районе работают и беспилотник, и пять кинологических расчетов (две собаки специализированной пожарно-спасательной части и три кинологические группы волонтеров)».

      «В лесу необходимо соблюдать меры предосторожности! Уходя в лес, сообщите об этом знакомым, объясните примерный маршрут. При себе необходимо иметь сотовый телефон. Берегите себя!» - напоминают спасатели.

      О том, как ищут и спасают людей в Удмуртии, читайте на нашем сайте

      Сусанин / Спасите, помогите!

      Решила девушка выбраться в летний денек на дачу, выспаться, как следует. Домик располагался в 30 километрах от города, и, когда до него оставалось рукой подать, Маша увидела у леса толпу местных жителей, полицию, сотрудников МЧС и кинологов. И вроде бы езжай себе дальше, спи, но нет. Девушка остановилась: интересно стало, что происходит.


      16:25, 27 июня, 2017
      Ксения Чернова
      336
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#лес\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

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