Двух пропавших в лесах Удмуртии женщин-грибников разыскивают спасатели и волонтеры

К поискам привлекли кинологов с собаками.

Ижевск. Удмуртия. Двух пропавших в лесах Удмуртии женщин-грибников разыскивают спасатели, кинологи и волонтеры. Как сообщила информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.

В субботу, 24 июня, 60-летняя женщина ушла в лес недалеко от СНТ «Липки» в Завьяловском районе.

«Беспилотник летал, ничего не нашли. Продолжают искать пешком», - отметила Митрофанова.

Еще одна женщина пропала в понедельник, 26 июня: «В Шарканском районе работают и беспилотник, и пять кинологических расчетов (две собаки специализированной пожарно-спасательной части и три кинологические группы волонтеров)».

«В лесу необходимо соблюдать меры предосторожности! Уходя в лес, сообщите об этом знакомым, объясните примерный маршрут. При себе необходимо иметь сотовый телефон. Берегите себя!» - напоминают спасатели.

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