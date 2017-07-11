Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

Женщина ушла за грибами 24 июня и заблудилась в лесу.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии нашли тело пенсионерки, которая пропала недалеко от СНТ «Липки» в Завьяловском районе еще 24 июня. Об этом сообщают волонтеры в группе ПСО «Регион 18» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла. <…> Приносим искренние соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто не остался в стороне», - говорится в сообщении.

Известно, что 24 июня женщина ушла за грибами, через несколько часов она позвонила родным и сказала, что заблудилась, не понимает, где находится, промокла насквозь. После этого у пенсионерки разрядился телефон, больше она на связь не выходила.

К поискам привлекли сотрудников МЧС с беспилотными летательными аппаратами и волонтеров. Сообщение о том, что найдено тело женщины, появилось поздно вечером в понедельник, 10 июля.

«В лесу необходимо соблюдать меры предосторожности! Уходя в лес, сообщите об этом знакомым, объясните примерный маршрут. При себе необходимо иметь сотовый телефон. Берегите себя!» - напоминают спасатели.