Житель Ижевска вымогал у бизнесмена 100 тыс рублей

Не получив наличных, мужчина отобрал у предпринимателя автомобиль.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска предстанет перед судом за вымогательство. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, мужчина требовал у предпринимателя из Игринского района 100 тыс рублей.

«Так как указанной суммы у потерпевшего не оказалось, злоумышленник забрал у него автомобиль», - отмечают правоохранители.

Ижевчанина задержали с поличным. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит 7 лет лишения свободы.