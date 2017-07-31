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      Житель Ижевска вымогал у бизнесмена 100 тыс рублей

      16:21, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      16:21, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      154
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие
      154
      0

      Не получив наличных, мужчина отобрал у предпринимателя автомобиль.

      Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска предстанет перед судом за вымогательство. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике, мужчина требовал у предпринимателя из Игринского района 100 тыс рублей.

      «Так как указанной суммы у потерпевшего не оказалось, злоумышленник забрал у него автомобиль», - отмечают правоохранители.

      Ижевчанина задержали с поличным. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит 7 лет лишения свободы.

      16:21, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      154
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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