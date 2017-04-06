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      Главный полицейский Игры инсценировал ДТП чтобы получить страховку

      15:31, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:31, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      617
      0
      #ФСБ\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия
      617
      0

      Страховое возмещение ему выплатили в размере 400 тыс. рублей.

      Игра. Удмуртия. Исполняющий обязанности начальника игринской полиции попал в ДТП с грузовиком на Mazda 6. Авария произошла в октябре 2015 года, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

      Чтобы получить страховку, правоохранитель, по совместительству инспектор ГИБДД, используя служебное положение, инсценировал другое ДТП, которое говорило о его невиновности.

      Страховая компания выплатила ему 400 тыс. рублей.

      Уголовное дело в отношение полицейского возбудили по части 3 статьи 159.5 УК России («Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

      Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, по результатам служебной проверки подсудимого из правоохранительных органов уволили, причиненный ущерб он возместил в полном объеме.

      Игринский районный суд назначил ему штраф в 15 тыс. рублей.

      15:31, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      617
      0
      #ФСБ\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия
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