Количество выздоровевших от коронавируса в Удмуртии достигло 129 человек

За последние сутки выписали 23 пациента.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки из больниц Удмуртии выписали 23 переболевших коронавирусом пациента. По данным, опубликованным на странице главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, на утро 10 мая в регионе 129 человек выздоровели, перенеся COVID-19.

В республике зафиксирован еще один летальный случай. Скончалась 84-летняя женщина с хроническим заболеванием. Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 12 смертей пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.