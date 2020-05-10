Еще 19 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Помимо Ижевска, случаи заражения есть в Завьяловском, Селтинском, Малопургинском, Шарканском, Ярском районах.

Ижевск. Удмуртия. На утро 10 мая в Удмуртии выявили еще 19 случаев заражения коронавирусом. Как рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, среди них 9 жителей Ижевска, 6 - Завьяловского района, по одному - Селтинского, Малопургинского, Шарканского, Ярского районов.

Среди новых пациентов двое детей в возрасте 9 лет.

Всего на утро воскресенья в республике зарегистрировано 389 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 129 человек выздоровели, 12 скончались.