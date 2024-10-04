Земляные работы ведутся в лесу на улице Ворошилова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В лесу за бывшим ТРК «Столица» в Ижевске продолжаются земляные работы. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Напомним, что в августе горожане пожаловались на неспешный ход работ по благоустройству. Тогда администрация Ижевска заявила, что для начала нужно было завершить уборку сухостоя и монтаж линии освещения.

В настоящий момент на объекте уже проложен кабель, и рабочие занимаются подготовкой дорожек для мощения.

До 30 сентября в лесу должны были установить систему видеонаблюдения, а все работы планируется завершить до конца октября. В результате в лесопарковой зоне появятся несколько тропинок с местами для отдыха. А благодаря освещению горожане смогут гулять здесь в любое удобное время.