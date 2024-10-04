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Земляные работы ведутся в лесу на улице Ворошилова в Ижевске

12:20, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Земляные работы ведутся в лесу на улице Ворошилова в Ижевске
12:20, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
32
0

За бывшим ТРК «Столица» уже проложили кабель и подготавливают к мощению дорожки.

Ижевск. Удмуртия. В лесу за бывшим ТРК «Столица» в Ижевске продолжаются земляные работы. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Напомним, что в августе горожане пожаловались на неспешный ход работ по благоустройству. Тогда администрация Ижевска заявила, что для начала нужно было завершить уборку сухостоя и монтаж линии освещения.

В настоящий момент на объекте уже проложен кабель, и рабочие занимаются подготовкой дорожек для мощения. 

До 30 сентября в лесу должны были установить систему видеонаблюдения, а все работы планируется завершить до конца октября. В результате в лесопарковой зоне появятся несколько тропинок с местами для отдыха. А благодаря освещению горожане смогут гулять здесь в любое удобное время.  

12:20, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство