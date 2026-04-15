Ижевск. Удмуртия. На перекрёстке улиц 30 лет Победы и 4-й Подлесной проведено благоустройство территории, где недавно установили рекламный щит. Ранее на удаление зелёных насаждений и появление рекламной конструкции пожаловались горожане.

«Грейдеры, убирая снег, варварски уничтожили все деревья. Как так можно? А теперь там появился рекламный щит, вы думаете, жителям микрорайона реально нужен там этот щит рекламный? Просьба вернуть сирень и другие деревья», — писалось ранее в группе «Благоустройство Ижевска».

На прошлой неделе собственник участка выполнил благоустройство территории вокруг щита, высадил саженцы и восстановил асфальт после подведения подземных коммуникаций к рекламной конструкции.