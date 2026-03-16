В Сигаево благоустроят территорию дендропарка за 1,7 млн рублей

16:01, 16 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сигаево благоустроят территорию дендропарка за 1,7 млн рублей
270
0
#Сигаево\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
Определён подрядчик.

Сарапул. Удмуртия. В селе Сигаево планируют благоустроить территорию дендропарка. Информация о поиске подрядчика размещена на портале госзакупок.

Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Согласно документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 727 813 рублей. Подрядчику предстоит до 1 августа провести работы по монтажу наружного освещения, включая земляные работы, прокладку кабеля и установку опор со светильниками.

Подрядчик на выполнение благоустройства уже определён. За работу возьмётся ИП Кабанов М. В. Согласно данным сайта «Селдон Базис», предприниматель специализируется на производстве электромонтажных работ.  

