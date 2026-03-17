Селты. Удмуртия. В Селтах начался сбор предложений от жителей по благоустройству территории вокруг Среднего и Школьного прудов. Местная администрация вместе с архитектурным бюро «ПИПЛ» запустили опрос, чтобы узнать, каким селтинцы видят это общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе ЦТР Удмуртии.

Результаты опроса лягут в основу проекта, который планируют представить уже в апреле. Работа над концепцией ведется для подачи заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

Поделиться своими идеями и пожеланиями по обустройству набережных можно по ссылке.