Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс по поиску подрядчика для содержания в чистоте лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица» на улице Ворошилова. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Прошлым летом содержание этой зелёной зоны оставляло желать лучшего. Горожане жаловались в соцсетях на переполненные урны и мусор, особенно со стороны улицы Цветочной. В администрации тогда объясняли, что уборка ведется по мере необходимости.

Контракт будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Работы разделены на 9 этапов — отдельно на каждый месяц. Подрядчику предстоит ежедневно убирать мусор с дорожек и газонов, очищать урны, косить траву (при достижении 15 см), а также красить и ремонтировать скамейки. Зимой — чистить снег, обрабатывать дорожки противогололедными материалами и вывозить сугробы.

Общая площадь территории — почти 1,7 гектара, из которых твердое покрытие занимает около 2,3 тыс. кв. м. Начальная цена контракта составляет 1 млн 916 тыс. рублей. Приём заявок на участие конкурса завершён, сейчас работает комиссия.