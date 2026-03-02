Закрыть
Жители Ижевска могут принять участие в разработке проекта благоустройства Малиновского сквера

08:30, 02 марта, 2026
08:30, 02 марта, 2026
Источник фото: администрация Ижевска
Горожанам предлагают пройти онлайн-опрос и стать участниками семинара.  

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане могут предложить идеи для благоустройства Малиновского сквера. Об этом сообщает администрация Ижевска. 

Сквер с прудом находится в Ленинском районе на перекрёстке Шабердинского тракта и улицы Джамбула. Ижевчане могут предложить свои варианты наполнения этого пространства, для этого нужно принять участие в онлайн-опросе по ссылке (12+). 

А 10 марта состоится проектный семинар (12+), на котором начнётся процесс проектирования Малиновского сквера. Архитекторы вместе с горожанами обсудят пожелания местных жителей, особенности территории и сценарии её использования. Взаимодействуя с ижевчанами, планируется создать максимально подходящую и доступную инфраструктуру. 

Семинар пройдёт 10 марта в 18:30 в школе №60 на улице 1-й Тверской, 58. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться по ссылке (12+).  

