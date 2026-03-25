Жители Глазова могут предложить варианты благоустройства набережной реки Чепца

17:30, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Глазова могут предложить варианты благоустройства набережной реки Чепца
17:30, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная\n#предложение\n#горожане
Источник фото: Молодежный центр Глазова
43
0

Обновить планируют участок от экстрим-парка в сторону реки и пляжа.

Глазов. Удмуртия. В Глазове собирают мнения горожан о дальнейшем благоустройстве набережной реки Чепца от экстрим-парка в сторону реки и пляжа. Об этом сообщает Молодёжный центр Глазова. 

В городе планируют обновить часть парковой набережной «Белая птица» на пересечении улиц Льва Толстого и Карла Маркса. Для того чтобы создать проект благоустройства, проектировщики хотят узнать, с какой целью местные жители посещают набережную, как часто, какие видят достоинства, недостатки пространства и что хотят видеть на набережной. Горожанам предлагают пройти небольшой тест по ссылке (18+). 

На основе ответов будет придуман проект, который направят на конкурс малых городов и исторических поселений. Если он выиграет, то город получит дополнительное финансирование. 

Напомним, ранее администрация Глазова заявила, что благоустройство набережной в сторону Ликероводочного завода в ближайшие 5 лет не планируется

17:30, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная\n#предложение\n#горожане