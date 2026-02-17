Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска обещают расчистить заснеженные лестницы в «Елки-парке» только после окончания снегопадов. Однако горожане жалуются, что пользоваться ими опасно уже сейчас.

«В Ёлки-парке, который вы так расхваливали, ступени совсем не чистят. Сегодня были там первый раз, и он уже вызвал разочарование. С лестниц можно скатываться, как с горки, очень легко упасть. А скамейки утоплены в снегу, как на них сидеть? Непонятно. Только лежать», — посетовал горожанин М.

В администрации города сообщили, что расчистка лестничного спуска будет рассмотрена после окончания снегопадов.