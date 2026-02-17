Закрыть
Ижевчане пожаловались на опасные лесенки в «Елки-парке»

15:31, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчане пожаловались на опасные лесенки в «Елки-парке»
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: vk.com/club69700574
Спуски засыпало снегом, и традиционным способом спуститься по ним довольно непросто. 

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска обещают расчистить заснеженные лестницы в «Елки-парке» только после окончания снегопадов. Однако горожане жалуются, что пользоваться ими опасно уже сейчас. 

«В Ёлки-парке, который вы так расхваливали, ступени совсем не чистят. Сегодня были там первый раз, и он уже вызвал разочарование. С лестниц можно скатываться, как с горки, очень легко упасть. А скамейки утоплены в снегу, как на них сидеть? Непонятно. Только лежать», — посетовал горожанин М.

В администрации города сообщили, что расчистка лестничного спуска будет рассмотрена после окончания снегопадов.

