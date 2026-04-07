Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске с 13 апреля ограничат вход в парк «Берёзовая роща»

17:18, 07 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
Сквозной проход по парку будет закрыт до сентября.

Ижевск. Удмуртия. Парк «Берёзовая роща» в Ижевске закроют до сентября на время благоустройства территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 13 апреля добраться до моста через речку Карлутку от входа в парк можно будет по восточной аллее. Сквозной проход через Берёзовую рощу закроют, прогуляться по территории парка тоже не получится. Общественное пространство откроют для посещений в начале сентября.

«Сейчас на территории рощи ведется монтаж подземных коммуникаций, устанавливаются торговые павильоны. К осени появятся спортивные площадки, верёвочный парк, зоны общественного питания, туалеты. К открытию в парке высадят более 600 новых деревьев и кустарников: липы, яблони, берёзы», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, в парке спилено более 50 старых деревьев

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

