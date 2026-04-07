Ижевск. Удмуртия. Парк «Берёзовая роща» в Ижевске закроют до сентября на время благоустройства территории. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 13 апреля добраться до моста через речку Карлутку от входа в парк можно будет по восточной аллее. Сквозной проход через Берёзовую рощу закроют, прогуляться по территории парка тоже не получится. Общественное пространство откроют для посещений в начале сентября.

«Сейчас на территории рощи ведется монтаж подземных коммуникаций, устанавливаются торговые павильоны. К осени появятся спортивные площадки, верёвочный парк, зоны общественного питания, туалеты. К открытию в парке высадят более 600 новых деревьев и кустарников: липы, яблони, берёзы», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, в парке спилено более 50 старых деревьев.