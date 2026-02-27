Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на выполнение четвертого, заключительного этапа благоустройства парковой зоны в Устиновском районе, известной как «Ёлки-парк». Информация о проведении закупки размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта и графику выполнения работ, объект планируется сдать до 15 октября 2026 года. Подрядчику предстоит подготовить территорию, перенести электросети, обустроить дорожки, проложить сети водоснабжения, водоотведения и связи, выполнить вертикальную планировку и установить малые архитектурные формы.

Кроме того, в парке оборудуют систему видеонаблюдения и расширят сети освещения.

Гарантия на выполненные работы составит 5 лет. Также в документе прописаны требования к ежедневной фотофиксации процесса работ, установке информационного щита и обеспечению безопасности на строительной площадке.

Напомним, благоустройство «Ёлки-парка» началось в мае 2025 года.