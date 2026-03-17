Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после зимнего перерыва возобновились работы по благоустройству в Берёзовой роще. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Завершающий этап реконструкции парка стартовал ещё в 2025 году, к осени 2026 года работы планируют завершить — на это из регионального бюджета выделено 850 млн рублей.

В марте начинается монтаж инженерных коммуникаций — водопровода, канализации, электрики, сетей связи. Далее начнётся возведение архитектурных объектов — киосков, информационного центра, библиотеки — они будут выполнены из бруса, в экостиле; обустройство современного стадиона, прилегающей к нему территории, пешеходных дорожек, а также создание зоны тихого отдыха.

Отмечается, что для продолжения строительных работ будут вырублены деревья, большинство из которых находится в аварийном или неудовлетворительном состоянии. К открытию планируют высадить новые деревья — более 600 яблонь, лип, берёз, а также кустарников.

«Это будет очень современный парк: входная группа, удобный фудкорт, спортивный кластер, игровые площадки дополнит веревочный парк, появится зона тихого отдыха. И обязательно сохраним национальный колорит этой территории. В парке уже установлены архитектурные формы — символы удмуртской культуры. К традиционным для этого места объектам добавляются новые, востребованные горожанами, формы. По традиции общественная территория останется местом проведения национальных удмуртских праздников», — рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Напомним, ранее стало известно, что напротив Берёзовой рощи планируют построить многоэтажный дом. Также глава города поделился, что в парке может появиться ресторан.