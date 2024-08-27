Администрация Ижевска прокомментировала «вялый» темп благоустройства леса за бывшим ТРК «Столица»

На объекте только завершается уборка сухостоя.
Ижевск. Удмуртия. Горожане пожаловались на неспешный ход работ по благоустройству лесопарковой зоны за бывшим ТРК «Столица». Администрация города прокомментировала ситуацию.
Напомним, ранее на выполнение второго этапа благоустройства общественного пространства был определён подрядчик — ИП «Айрапетян Л. Р.». Подрядчик взялся выполнить работу за 23 млн рублей. В лесопарковой зоне должны установить урны, велопарковки, скамейки, фонари, сделать детскую площадку, провести озеленение территории. Кроме того, уже другой подрядчик — ООО «СМК-Бизнес» — должен оборудовать систему видеонаблюдения.
«Что-то, мягко говоря, вяло протекают работы по благоустройству в парке возле бывшего ТРЦ "Столица"», — жалуется горожанин.
«В данный момент завершается уборка сухостоя и монтаж линии освещения», — пояснили в городской администрации.
При этом благоустройство должно завершиться до конца октября, а видеонаблюдение — до конца сентября.