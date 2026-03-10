Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Сарапуле ищут подрядчика для завершающего этапа благоустройства «Площади 200-летия»

09:50, 10 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле ищут подрядчика для завершающего этапа благоустройства «Площади 200-летия»
09:50, 10 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
736
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Сарапула
736
0

Стартовая цена контракта составляет 33 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле объявлен конкурс на выполнение работ по третьему, заключительному этапу благоустройства «Площадь 200 лет Сарапулу». На эти цели из бюджета выделено более 33,4 млн рублей.

Проект включает в себя озеленение территории, мощение дорожек, установку торговых павильонов, детских и спортивных зон, включая скалодром. Кроме того, на площади появятся перголы для создания тенистых зон и туалетные модули.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков уже стартовал и продлится до 23 марта 2026 года.

Напомним, первый этап благоустройства площади завершился осенью 2023 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:50, 10 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
736
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство