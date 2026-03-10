Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле объявлен конкурс на выполнение работ по третьему, заключительному этапу благоустройства «Площадь 200 лет Сарапулу». На эти цели из бюджета выделено более 33,4 млн рублей.

Проект включает в себя озеленение территории, мощение дорожек, установку торговых павильонов, детских и спортивных зон, включая скалодром. Кроме того, на площади появятся перголы для создания тенистых зон и туалетные модули.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков уже стартовал и продлится до 23 марта 2026 года.

Напомним, первый этап благоустройства площади завершился осенью 2023 года.